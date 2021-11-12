Население трудоспособного возраста в Карелии за 10 лет сократилось почти на 60 тыс. человек

Республика стремительно «стареет».

За минувшие десять лет численность населения трудоспособного возраста в Карелии сократилась почти на 60 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные об изменении демографического состава жителей республики, которые обнародовал Росстат.

Согласно официальной статистике, к началу нынешнего года численность населения трудоспособного возраста составила в Карелии 332 768 человек, тогда как в начале прошлого года их было 336 932 человека, а в 2011 году – 392 460 человек.

Как показывают данные Росстата, за период с 2011 по 2021 год количество жителей республики старше трудоспособного возраста выросло со 147 015 до 165 027 человек. При этом численность населения моложе трудоспособного возраста в 2011-2018 годах увеличилось со 103 107 до 114 497 человек, однако с 2018 по 2021 год сократилось до 111 276 человек. Все это говорит о стремительном «старении» Карелии.