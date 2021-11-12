Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Население трудоспособного возраста в Карелии за 10 лет сократилось почти на 60 тыс. человек

Новости. Общество
10:49, 15 Ноября 2021

Новости партнеров

Республика стремительно «стареет».

За минувшие десять лет численность населения трудоспособного возраста в Карелии сократилась почти на 60 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные об изменении демографического состава жителей республики, которые обнародовал Росстат.

Согласно официальной статистике, к началу нынешнего года численность населения трудоспособного возраста составила в Карелии 332 768 человек, тогда как в начале прошлого года их было 336 932 человека, а в 2011 году – 392 460 человек.

Как показывают данные Росстата, за период с 2011 по 2021 год количество жителей республики старше трудоспособного возраста выросло со 147 015 до 165 027 человек. При этом численность населения моложе трудоспособного возраста в 2011-2018 годах увеличилось со 103 107 до 114 497 человек, однако с 2018 по 2021 год сократилось до 111 276 человек. Все это говорит о стремительном «старении» Карелии.    

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске

Аналитика

13.11.2021 12:07
Политкухня
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
Депутаты Петросовета на внеочередной сессии приняли важные поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 4
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Чемпионат Республики Карелия по бодибилдингу
Сегодня 09:38
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»