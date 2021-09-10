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За последние сутки еще один житель Карелии стал жертвой коронавирусной инфекции

Новости. Общество
09:31, 13 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Общее количество жертв COVID-19 в Карелии достигло 811 человек, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки жертвой коронавирусной инфекции стал один житель Карелии. Общее число смертей от COVID-19 достигло 811 человек. Об этом сообщает глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 13 сентября коронавирус был выявлен у 143 жителей Карелии, среди них лишь один человек был привит.

Заболели 142 человека, в состоянии средней тяжести находится 39 пациентов, трое — в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

В ковид-центрах проходят лечение 579 человек, из них 9 крайне тяжелых.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 62928 жителей Карелии.

Выздоровели за минувшие сутки еще 156 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 59710 человек.

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Комментарии

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Off
2021-09-13 09:44:42
Зато педроссысчитаю себя скрепными , ничего не боятся охмуряя электорат , на встречах , без социальной дистанции и масок .
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