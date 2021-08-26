За последние сутки коронавирусом в России заразились почти 20 тысяч человек

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране приближается к 7 миллионам, сообщили в оперштабе РФ.

За минувшие сутки в России выявлено 19 509 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 364 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрированы 6 844 049 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 112 035.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 217 человек.

За прошедшие сутки скончались 798 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 180 041.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 177,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 471 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 27 августа остаются 1 255 075 человек.