За последние сутки в России выявлено 16 714 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России подтвержден 521 летальный исход жителей с COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

В России 3 февраля зарегистрировано 16 714 случаев заболевания коронавирусом. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 917 918 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 389 913 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 546 пациентов.

За минувшие сутки в России подтвержден 521 летальный исход жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 75 205 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 103,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 382 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 4 февраля остаются 626 275 человек.