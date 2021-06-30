За последние сутки в России выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом

Всего в России зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщили в оперштабе РФ
За последние сутки в России выявлено 23 543 случая COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 322 (14,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 017 321.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 928 человек.
Летальных случаев за все время: 135 886.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 150,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 479 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 01.07.2021 остаются 813 826 человек.
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