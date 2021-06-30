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За последние сутки в России выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом

Новости. Общество
13:10, 01 Июля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Всего в России зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщили в оперштабе РФ

За последние сутки в России выявлено 23 543 случая COVID-19 в 85 регионах страны, из них 3 322 (14,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 538 142 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 017 321.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 16 928 человек.

Летальных случаев за все время: 135 886.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 150,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 479 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 01.07.2021 остаются 813 826 человек.

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Комментарии

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nae
2021-07-01 14:18:07
При численности населения России в 146 миллионов человек, за все время (1.5 года) переболело 5.5 миллионов, что составляет менее 4%. При этом умерло 135 тысяч, что составляет менее 0.1% населения страны при летальности около 2% от всего количества заболевших. Я искренне недоумеваю по поводу всей паники, сопровождающую ковидную истерию. Может мне кто нибудь внятно объяснить, а что происходит?
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