Более 20 тысяч пассажиров проехали за месяц на новой петрозаводской электричке

Глава Карелии рассказал о дальнейших планах по благоустройству ж/д станций.

Пассажиропоток городской электрички, идущей через Петрозаводск в Кондопожский район, превысил 20 тысяч человек, сообщил глава Республики Карелии Артур Парфенчиков в своём телеграм-канале.

— Маршрут уверенно входит в число наиболее популярных транспортных направлений региона, превосходя средние показатели всех 15 ж/д маршрутов Карелии, — рассказал он.

Отмечается, что электричкой ежедневно пользуются около 1000 человек. Для удобства пассажиров на 437 км между станцией Шуйской и дачным массивом Лучевое, а также на 390 км возле деревни Ужесельги появились новые деревянные платформы с ограждением, лестницами и скамейками. В дальнейшем региональными властями планируется установка навесов.

Напомним, электричку запустили 8 июня 2025 года. В маршруте предусмотрено 19 остановок, из них 4 — в Петрозаводске. Транспорт проходит через железнодорожный вокзал и останавливается на городских станциях «Онежский разъезд» (Птицефабрика), «Голиковка», и «Томицы» (Сулажгорский Кирпичный Завод). Отправляясь из карельской столицы, поезд следует до Кондопоги в одном направлении, Деревянки и Ладвы — в другом.