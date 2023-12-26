За преступление против правосудия осудили вышедшего из мест лишения свободы мужчину

Фигуранта приговорили к лишению свободы.

Вступил в силу постановленный Питкярантским городским судом Карелии обвинительный приговор в отношении ранее судимого, освободившегося из мест лишения свободы мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Как рассказали в источнике, преступления против собственности — кражи с незаконным проникновением в жилище, а также покушение на такую кражу были совершены фигурантом в поселке Ляскеля Питкярантского района в период с 27 февраля 2023 года по 16 апреля 2023 года.

Кроме того мужчина, в отношении которого решением суда установили административный надзор сроком на 10 лет, при освобождении из мест лишения свободы в целях уклонения от надзора не прибыл к избранному им месту жительства в определенный администрацией исправительного учреждения срок.

При назначении наказания суд учел обстоятельства дела, личность виновного, всю совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств по преступлениям против собственности, определив за каждое из них наказание в виде лишения свободы.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний мужчину приговорили к лишению свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговором суда с него взыскали в пользу бюджета России 47 794 руб. 80 коп. в возмещение процессуальных издержек, составляющих расходы по выплате вознаграждения защитнику — адвокату по назначению.