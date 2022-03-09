За прошедшие 24 часа коронавирус выявлен у 31 ребенка в Карелии

Общее число заразившихся коронавирусом детей в Карелии на сегодняшний день составляет 17046, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 20 марта зарегистрировано 17046 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения COVID-19 у детей.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 28 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16992 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 159 человек, выздоровел 201 пациент, зарегистрировано три смерти от COVID-19.