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За прошедшие сутки 39 детей выздоровели от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:49, 11 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Заразились за это же время 35 детей, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 11 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5669. За сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 39 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5141.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 162 жителей республики, зарегистрирована 1 смерть. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 57812 человек, умерли 744 пациента.

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Комментарии

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кир
2021-08-11 09:53:57
А вы боялись. Вирус знает свою работу.
Гость
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