За прошедшие сутки 42 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Столько же несовершеннолетних были выписаны по выздоровлению, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 42 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6386 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции также 42 ребенка.

Всего за время пандемии в Карелии излечились 6070 детей.

Ранее сообщалось, что в Карелии от коронавируса за минувшие сутки умерли четыре человека, общее количество жертв COVID-19 составило 805 человек.