За прошедшую неделю карельские росгвардейцы изъяли 5 единиц оружия

Проведено почти 100 проверок сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему.

Сотрудниками и военнослужащими Росгвардии по Карелии совместно с сотрудниками МВД за минувшую неделю проведено 99 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Росгвардейцы составили 3 протокола об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

Изъято 5 единиц огнестрельного оружия и 8 патронов. Жители Карелии добровольно сдали 12 единиц оружия и 36 патронов.