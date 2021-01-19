За год 305 осужденных в Карелии получили паспорта

Наличие паспорта дает осужденным возможность после выхода на свободу получить социальные выплаты, обратиться в службу занятости, устроиться на работу, сообщили в УФСИН Карелии.

По данным УФСИН Карелии, в 2020 году обладателями основного документа гражданина России стали 305 осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы республики.

По закону, если в личном деле заключенного отсутствует паспорт или срок его действия истек, администрация исправительного учреждения заблаговременно принимает меры по оформлению документа.

Полученный паспорт хранится в личном деле осужденного и выдается на руки в день освобождения.

После выхода из мест заключения человек без паспорта сталкивается с рядом проблем при трудоустройстве и регистрации по месту жительства. Наличие паспорта дает осужденным возможность после выхода на свободу получить социальные выплаты, обратиться в службу занятости, устроиться на работу.