Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 20 Августа 2018

За просмотр порно начнут платить

По теме

Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности
20.08.18 22:00
Названы самые популярные в России машины на "механике"
20.08.18 21:05
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров
20.08.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Дочернее предприятие компании PornHub порносайт Tube8 анонсировал запуск платы за просмотр видеороликов.

Сервис заработает к концу года, и будет платить пользователям криптовалютой, пишет Лента.ру.

Tube8 уже заключил соглашение с проектом Vice Industry Token (VIT) для токенизации платформы. Уточняется, что денежное поощрение будут получать только активные пользователи. Такая мера позволит простимулировать более активное поведение на сайте и взаимодействие с контентом. Так, посетителям Tube8 заплатят за регистрацию, подписку на актеров, просмотры порнороликов, оценки и комментирование фильмов. Сервис планирует установить ограничение на количество токенов, которые посетитель сайта сможет получить за период времени.

"Оплата за просмотр порно — несбыточная мечта, о которой каждый мечтал хоть раз, но до конца не осознавал. Теперь, с введением VIT, мы начинаем сдвигать парадигму того, как люди привыкли потреблять развлечения для взрослых", — заявил представитель сервиса Роберт Тернер.

Он добавил, что на данный момент у Tube8 10 миллионов зарегистрированных пользователей.

Тернер назвал этот шаг революцией в мире порно.

"Вместо того, чтобы раскошеливаться на контент, как это бывает на других сайтах, Tube8 будет платить посетителям за потребление нашего бесплатного контента", — считает он.

По теме

Россияне поверили в попытки переписать историю и подорвать ценности
20.08.18 22:00
Названы самые популярные в России машины на "механике"
20.08.18 21:05
В авиакомпаниях рассказали о причудах богатых пассажиров
20.08.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджог Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

16.08.2018 14:41
Капитал
Карелия и Китай представили совместные проекты 4
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
Кто поджог Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

16.08.2018 13:40
Без политики
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»