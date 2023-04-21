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За публикацию о Карелии в соцсети наградят лучших сторителлеров

Новости. Общество
18:20, 22 Июня 2023
фото: © kartinkin.net

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В начале июня был объявлен творческий конкурс «Маленькие истории большой Карелии», работы принимаются до сентября.

О старте приема письменных работ на конкурс сторителлинга «Маленькие истории большой Карелии» 5 июня на своем сайте объявила команда Ассоциации «ЭХО».

Участникам предлагают написать небольшие зарисовки, вдохновленные впечатлениями о карельских краях и о проведенном здесь времени.

Принимаются работы на основе личных и семейных историй, воспоминаний старожилов и местных жителей. Кроме того, приветствуются рассказы, построенные на переосмыслении краеведческих фактов.

Конкурс впервые запустили в 2022 году. В течение прошлого лета авторы из Карелии и жители других регионов России прислали более ста работ с самыми разными темами: воспоминания из детства, забавные истории, записки о путешествиях, о деревенских праздниках, о своей семье, о природе Карелии.

Работы принимаются до 15 сентября 2023 года. К участию приглашаются пишущие и начинающие писать жители и гости Республики Карелия.

Историю нужно опубликовать на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с обязательным указанием хештегов, по которым организаторы отследят поступившие работы и выберут лучшие. Подробнее на сайте Ассоциации «ЭХО».

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