За раскопками в Сандармохе наблюдают сотрудники "Мемориала"

На территории массового захоронения жертв сталинских репрессий в Карелии Российское военно-историческое общество второй год подряд ищет расстрелянных финнами красноармейцев.

В урочище Сандармох, где Российское военно-историческое общество начало накануне очередные раскопки на месте массовых расстрелов политических заключенных, выехали сотрудники правозащитной организации "Мемориал" из Санкт-Петербурга. Они намерены наблюдать за ходом раскопок, против проведения которых выступили родственники и близкие расстрелянных

Как сообщил на своей странице в социальной сети Facebook "Международный мемориал", работами руководит карельский поисковик Александр Осиев, а от РВИО раскопки ведет Сергей Баринов, возглавлявший прошлогоднюю экспедицию. На территории захоронения выкопано три ямы, сегодня вырыты два новых раскопа, в одном из вчерашних расчищают показавшиеся останки.



Раскопки РВИО в Сандармохе. Фото: https://www.facebook.com/Memorial.International

По словам наблюдателей, на одной из жертв сохранилась обувь, которую участники раскопок назвали "ботинками военного образца". По предположению поисковиков, в ямах находятся по одному человеку, что свидетельствует о том, что это – не "массовый расстрел". Александр Осиев пообещал сотрудникам "Мемориала" остановить раскопки, как только их участники наткнутся на массовое захоронение.

Между тем, в "Мемориале" напомнили, что согласно таблице расстрелов по актам, опубликованным в книге Ивана Чухина "Карелия-37", весь август и сентябрь 1937 года сотрудники НКВД казнили политзаключенных малыми партиями – по 5-15 человек.

Как отметили наблюдатели, фото - и видеофиксация работ практически не ведется. В Сандармох сегодня приехали корреспонденты государственного ТВ. На месте присутствует антрополог, однако заявленных в пресс-релизе РВИО археологов нет. Нет и финских историков и поисковиков, об участии которых говорилось на пресс-конференции РВИО в июне.

Напомним, Российское военно-историческое общество ищет в Сандармохе советских военнопленных, которые якобы были расстреляны в этих местах финнами во время Великой Отечественной войны. Никаких документальных доказательств этих расстрелов РВИО до сих пор не представило.

Как утверждают в РВИО, раскопки ведутся по обращению правительства Карелии и Медвежьегорского музея. Кроме РВИО в организаторах заявлены Союз поисковых отрядов Карелии и региональное отделение Поискового движения России. По данным "Мемориала" в период Большого террора – в 1937-1938 гг. – в Сандармохе были расстреляны не менее 6241 человек.