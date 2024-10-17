За разбитое авто, на которое с крыши дома упала глыба льда, с управляющей компании суд взыскал кругленькую сумму

Суд обязал управляющую компанию возместить ущерб.

Собственник автомобиля обратился в Кемский городской суд с иском к ООО «Управляющая компания Уют вашего дома», чтобы та возместила ему ущерб за разбитый автомобиль на который свалилась глыба льда с крыши дома.

Суд посчитал, что управляющая компания многоквартирным домом обяза была осуществлять контроль за техническим состоянием и содержанием кровли, поэтлму иск был удовлетворен.



Мужчина доказал противоправность поведения ответчика, находящуюся в прямой причинно-следственной связи с причиненным ему ущербом.



При разрешении вопроса о размере компенсации материального ущерба, суд посчитал необходимым взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере, определенном в экспертном заключении, на сумму почти 400 000 рублей, рассказали в пресс-службе судов.



Также в пользу истца были взысканы судебные расходы, признанные судом необходимыми судебными расходами, подлежащими возмещению проигравшей стороной.