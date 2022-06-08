За рулем велосипеда, сбившего пенсионерку в Петрозаводске, оказалась дама

Женщина на велосипеде сбила пенсионерку в столице Карелии и скрылась, теперь ее ищут инспекторы.

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает женщину на велосипеде. На вид даме 40-45 лет, была в серой куртке и зеленых брюках. Она скрылась в сторону гипермаркета «Лента» на улице Ленинградской. В ГИБДД заявляют, что женщина на велосипеде в четверг, 9 июня, сбила 82-летнюю пенсионерку и уехала с места происшествия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.

Ранее сообщалось, что 9 июня около 9.00 в районе дома № 39 по улице Дзержинского на тротуаре велосипедист сбил пешехода 1940 года рождения. В результате ДТП пенсионерка была госпитализирована.