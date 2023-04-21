За самовыгул собак в Карелии станут бить рублем

В республике введут штрафы за нарушение запретов, касающихся содержания домашних животных.

В мае нынешнего года республиканское правительство выпустило постановление, которое ужесточило требования к содержанию домашних животных. В частности, в Карелии был полностью запрещен их самовыгул. Логичным продолжением этого постановления стал законопроект, который вводит в Карелии административную ответственность за нарушение новых запретов.

Его авторами выступили глава региона Артур Парфенчиков, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович и вице-спикер Ольга Шмаеник и даже исполняющий обязанности прокурора республики Василий Шевченко. Они предложили штрафовать граждан до тысячи рублей, должностных лиц – до трех тысяч, а юридических – до десяти тысяч рублей. При этом за повторное нарушение потолок штрафа для граждан вырастет до трех тысяч, для должностных лиц – до десяти тысяч, а для юридических лиц – до сорока тысяч рублей.

Однако уже на заседании профильного комитета Законодательного собрания Карелии у некоторых депутатов возникли сомнения в том, что этот закон в республике будет работать.

Читайте подробнее в материале «Московского Комсомольца в Карелии».