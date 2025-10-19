За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»

Грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.

Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, его слова приводит Le Parisien.

По данным Le Parisien, грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару, из галереи Аполлона. По словам источника, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался нетронутым. Предположительно, грабители забрали девять из 23 предметов коллекции Наполеона III. Есть риск, что они будут проданы или переплавлены. Недалеко от музея удалось найти сломанную корону императрицы Евгении — жены Наполеона III.

По предварительной информации, грабители проникли в Лувр утром во время открытия музея со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. С помощью автовышки они смогли сразу попасть в комнату, находящуюся в галерее Аполлона. Двое мужчин разбили окна угловой шлифовальной машиной и проникли в здание, а третий остался внизу, выяснила Le Parisien. Грабители забрали драгоценности и скрылись на двух скутерах T-Max.

Глава центрального района Парижа Ариэль Вайль сказал газете, что он «потрясен» ограблением, произошедшим утром в Лувре. Это «неизбежно вызовет вопросы к безопасности», считает он. Вайль сравнил произошедшее с персонажем, известным как «джентльмен-грабитель», созданным писателем Морисом Лебланом. В некоторых книгах о Люпене и экранизациях он похищает из Лувра, например, «Мону Лизу» Леонардо да Винчи

— До сих пор это было похоже на сценарий фильма. Трудно представить, что ограбить Лувр так просто, — заметил Вайль.

Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, потому что профессионалы знают, что попасться на музейном ограблении очень легко, поделился мнением с РИА Новости коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий. По его словам, музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто. Украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.

- Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее — полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов, — подчеркнул Подстаницкий.

Возбуждено дело о краже и преступном сговоре, сообщили BFMTV в прокуратуре. Расследование поручили бригаде по подавлению бандитизма (BRB) Департамента уголовных расследований.