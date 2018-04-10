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Новости. Общество
17:40, 10 Апреля 2018

За скоростью на дорогах Финляндии теперь будут следить новые фоторадары

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Более 150 приборов нового типа будут контролировать скорость на дорогах Финляндии.

Привычные для финских водителей угловатые столбы с камерой-коробкой, фиксирующие превышение скорости, скоро получат подкрепление в виде более элегантных и совершенных в техническом отношении собратьев, пишет yle.

Полицейское управление решило заказать в Швеции 150 образцов нового фоторадара. По своему внешнему виду шведская модель более узкая и высокая. Однако самое главное отличие кроется в технической "начинке" – она значительно превосходит нынешние финские аналоги.

"Стройные" радары фиксируют скорость машины с помощью современной системы tracking radar, в то время как действующие в Финляндии "железные полицейские" делают замеры через датчики, размещенные под асфальтом.

Фоторадар нового поколения отслеживает скорость, расстояние, направление и полосу движения на протяжении всего времени, пока транспортное средства находится в поле действия радара. В случае превышения скорости делается снимок, который по спутниковой связи отправляется дальше.

"Фоторадар "ловит" машину как минимум за десять метров и ведет ее до самого столба. Смена полосы не поможет", - предупреждает инспектор полицейского управления Хейкки Ихалайнен.

Установка новых фоторадаров начнется в этом году. В качестве пилотной дороги выбрана магистраль номер 6 – участки между Коскенкюля и Коуовола, а также магистраль номер 4 – участок между Луси и Вааякоски.

В прошлом году автоматические фоторадары включали вспышку рекордные 556 000 раз. В этом году полиция прогнозирует, что камеры сфотографируют более 600 тысяч автомобилей, превысивших скорость.

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