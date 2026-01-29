За состоянием Дома культуры с мозаичным панно в Питкяранте будут следить трещиномеры

Активисты в Питкяранте, спасающие советское мозаичное панно, установили трещиномеры на Доме культуры.

На здании Дома культуры и на мозаичном панно «Калевала» в Питкяранте установили специальные приборы для наблюдения — трещиномеры. Об этом сообщили в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта» в ВК.

Всего на объекте размещено 17 приборов: 9 — на двух фасадах здания и 8 — внутри. Их задача — фиксировать малейшие изменения в существующих трещинах кирпичной кладки.

— Это история не из серии «поставили и забыли». Мы начинаем полноценный регулярный мониторинг. Будет вестись специальный журнал наблюдений, куда станут заноситься все данные.Процесс мониторинга будет строго системным, -, — подчеркивают специалисты.

Показания приборов планируется снимать в ключевые температурные периоды: после окончания сильных морозов, при установлении температуры около 0°C; после полного схода снега и в период устойчивой теплой погоды (около +15°C). Каждый замер будет фиксироваться.

Такой подход позволит увидеть динамику: раскрываются ли трещины с изменением температуры и нагрузки или остаются стабильными. На основании этих объективных данных специалисты смогут принять обоснованное решение о методах и объемах работ по усилению кирпичной кладки.

Напомним, эксперты в октябре прошлого года провели обследование стены, фундамента, крыши и сквозной трещины, которая проходит и внутри, и снаружи здания. По итогам они дали рекомендации. Они считают, что за трещиной необходимо наблюдать с помощью специальных инструментов с обязательной фиксацией в журнале. Мониторинг вести не менее полугода. В случае увеличения трещины необходимо выполнить детальное обследование конструкций фундамента. Все рекомендации есть в отчете экспертов.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

Ранее глава Карелии сообщил, что правительство поддержит проект.