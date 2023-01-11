«За справедливые решения»: глава Карелии поздравил коллег с Днем прокурорского работника

Бывший прокурор Петрозаводска, глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил коллег с профессиональным праздником.

Свое поздравление с Днем прокурорского работника Артур Парфенчиков начал со слов Петра I: «Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

«Такую задачу ставил царь, создавая прокуратуру в Российской Империи», - пояснил Прафенчиков.

Сегодня глава республики от всей души поздравляет тех, кто носит звание прокурорского работника. В Карелии, по его словам, таких без малого 300 человек - в прошлом году они выявили более 55 тысяч нарушений закона.

Не забыл Артур Парфенчиков и про ветеранов прокуратуры, особенно тех, кто прошел Великую Отечественную войну. С ними он начинал работу в прокуратуре еще в 80-х: «Низкий поклон моим дорогим наставникам!».

«Благодарю за труд, за справедливые решения, за торжество Закона. Пусть любое дело будет по плечу! С Днём работника прокуратуры, друзья!» - написал Артур Парфенчиков.