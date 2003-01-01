За срубленные в Карелии ель и березу пенсионер ответит перед законом

В Прионежье полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке.
В полицию обратились представители лесничества в Прионежском районе. Неподалеку от дачного кооператива были срублены два дерева. Ущерб природе составил 50 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 72-летний гражданин. Он признался, что в лесу, неподалеку от своего дачного дома, срубил ель и березу на дрова.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде штрафа, принудительных работ либо лишения свободы.
Ранее житель Костомукши срубил на дрова 5 молодых сосен и 77 сухостойных деревьев. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.