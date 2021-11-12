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За сутки 12 детей в Карелии заразились коронавирусом, а 28 выздоровели

Новости. Общество
09:41, 18 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Общее число детей, заразившихся коронавирусом, в республике приближается к 10700.

По данным на 17 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 12 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10680. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 28 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10580.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 182 инфицированных, выздоровел 209 человек, зарегистрировано пять смертей.

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