За сутки 12 детей в Карелии заразились коронавирусом, а 28 выздоровели

Общее число детей, заразившихся коронавирусом, в республике приближается к 10700.

По данным на 17 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 12 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10680. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 28 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10580.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 182 инфицированных, выздоровел 209 человек, зарегистрировано пять смертей.