За сутки 12 детей заразились коронавирусом в Карелии, и столько же выздоровели

Всего COVID-19 в Карелии за время пандемии был выявлен у 4808 детей, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 5 июля, в Карелии зарегистрированы 4808 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 12 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки также 12 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4445.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразился 51176 житель Карелии, 644 из них умерли. Выздоровели 48076 человек.