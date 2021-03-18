За сутки 16 человек в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5335 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки 16 человек попали с пневмонией в больницы, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Врачи напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.