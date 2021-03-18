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За сутки 16 человек в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией

Новости. Общество
09:42, 19 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5335 пациентов, 125 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки 16 человек попали с пневмонией в больницы, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Врачи напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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