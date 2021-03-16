За сутки 17 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5301 пациент, 124 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие 24 часа в Карелии сиертей от пневмонии не зарегистрировано, госпитализированы 17 больных внебольничной пневмонией.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.