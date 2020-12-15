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За сутки 42 человека госпитализированы с пневмонией в Карелии

Новости. Общество
09:30, 16 Декабря 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Число заболевших внебольничной пневмонией в республике увеличилось до 3169.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 42 человека за сутки попали в больницы с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3169 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 42 человека с пневмонией были госпитализированы, а один пациент умер.

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Комментарии

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карел
2020-12-16 09:44:44
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3169 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

ПОЛНАЯ ЖУТЬ а не медицина .
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