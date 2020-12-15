За сутки 42 человека госпитализированы с пневмонией в Карелии

Число заболевших внебольничной пневмонией в республике увеличилось до 3169.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, 42 человека за сутки попали в больницы с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3169 пациентов, 98 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне 42 человека с пневмонией были госпитализированы, а один пациент умер.