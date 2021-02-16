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За сутки число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось в Карелии на 29 человек

Новости. Общество
09:35, 17 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Всего в Карелии зарегистрировано 3713 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 17 февраля, в Карелии зарегистрировано 39381 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3713 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 29 детей, сутками ранее число заразившихся несовершеннолетних составляло 17 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 164. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39381 человек. Выздоровели – 34795. Умерли 276 пациентов.

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