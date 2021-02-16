За сутки число детей, заразившихся коронавирусом, увеличилось в Карелии на 29 человек

Всего в Карелии зарегистрировано 3713 случаев заражения коронавирусом несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 17 февраля, в Карелии зарегистрировано 39381 инфицированный коронавирусом, из общего числа 3713 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 29 детей, сутками ранее число заразившихся несовершеннолетних составляло 17 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 164. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39381 человек. Выздоровели – 34795. Умерли 276 пациентов.