За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 359 человек

Общее количество зараженных COVID-19 в республике достигло 11769 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии за минувшие 24 часа подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умерла 70-летняя петрозаводчанка, скончалась в Республиканской инфекционной больнице скончалась 93-летняя жительница Петрозаводска. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 80 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 359 человек. Из этого числа заболевших – 292 человека, из них 67 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее количество зараженных COVID-19 в республике достигло 11769 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 231 человек, в Кондопожском районе – 19 человек (Кондопога - 15, поселок Нелгомозеро – 2, село Кончезеро – 2), в Медвежьегорске – 7 человек, в Костомукше –16 человек, в Кемском районе – 18 человек (Кемь – 17, поселок Рабочеоствровск – 1), в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 2, поселок Боровой – 1), в Пряжинском районе – 6 человек (Пряжа – 1, поселок Чална – 2, поселок Эссойла – 1, село Ведлозеро - 2), в Прионежском районе – 13 человек (село Деревянное – 1, деревня Вилга -1, поселок Новая Вилга – 4, поселок Шуя – 3, поселок Мелиоративный – 2, СНТ "Загородное" - 1, поселок Ладва – 1), в Пудожском районе –14 человек (Пудож - 12, поселок Пудожгорский – 2), в Сегежском районе – 13 человек (Сегежа – 11, поселок Надвоицы – 1, поселок Каменный Бор - 1), в Питкяранте – 2 человека, в Муезерском районе – 2 человека (Муезерский – 1, поселок Тумба – 1), в Олонецком районе – 14 человек (Олонец – 8, поселок Ильинский – 1, деревня Путилица – 2, село Видлица -2, деревня Тукса – 1), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 6037 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 523 человека: в Петрозаводске – 357, в Костомукше – 3, в Пудожском районе –13, в Медвежьегорском районе – 14, в Муезерском районе – 1, в Прионежском районе – 34, в Пряжинском районе – 5, в Кондопожском районе – 28, в Суоярвском районе – 7, в Беломорском районе – 4, в Кемском районе – 13, в Лахденпохском районе – 10, в Лоухском районе – 18, в Олонецком районе – 3, в Питкярантском районе – 3, в Сегежском районе – 4, в Сортавальском районе – 6.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1802,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1373,5 случая, по Северо-Западу – 1712,3.