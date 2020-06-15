За сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 38 человек

Так, 38 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в Карелии за минувшие сутки, сообщили в оперштабе.

Из 38 заболевших коронавирусом: в Петрозаводске – 18 человек, в Муезерском районе (поселок Лендеры) – 4 человека, в Суоярвском районе (поселок Лоймола) – 3 человека, в Беломорске – 5 человек, в Сегеже – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавальском районе (поселок Пуйккола) – 1 человек, в Кондопожском районе (село Янишполе) – 1 человек, в Кемском районе – 2 человека (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС).

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у одного работника АО "ВАД".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 869 человек.

Выздоровели 328, за минувшие сутки был выписан 21 человек: в Петрозаводске - 11, в Сегеже - 3, в Сортавале - 2, в Лахденпохье - 1, в Питкяранте - 1, в Беломорске – 3.

Всего за время пандемии проведено в Карелии 59000 исследований (+1240 за сутки).

На самокарантине находятся 2756 человек (-200 за сутки).

В местах обсервации пребывает 189 человек (-21 за сутки).