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За сутки еще 31 ребенок в Карелии заразился коронавирусом

Новости. Общество
10:13, 14 Августа 2021
фото: © Depositphotos / Surabky

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Общее число несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 в республике, выросло до 5747, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 14 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5747. За сутки выявлен 31 новый случай COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 35 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 45221.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, почему в республике коронавирусом стали заражаться дети, как несовершеннолетние переносят заболевание и почему некоторых приходится госпитализировать.

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