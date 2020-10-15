Более 15 тысяч человек в России за сутки заболели COVID-19

Оперативный штаб показал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 16 октября.

За прошедшие сутки в России выявлено 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Общее число заразившихся COVID-19 в России на 16 октября составило 1 369 313 случаев.



Выздоровело за время пандемии 1 056 582 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 485 пациентов.



Летальных случаев за все время: 23 723, за последние сутки - 232 летальных исхода.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 52,7 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 502 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 октября остается 292 893 человека.