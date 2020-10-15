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Более 15 тысяч человек в России за сутки заболели COVID-19

Новости. Общество
11:17, 16 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оперативный штаб показал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 16 октября.

За прошедшие сутки в России выявлено 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 16 октября составило 1 369 313 случаев.

Выздоровело за время пандемии 1 056 582 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 8 485 пациентов.

Летальных случаев за все время: 23 723, за последние сутки - 232 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 52,7 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 502 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 октября остается 292 893 человека.

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Комментарии

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кир
2020-10-16 11:23:48
Нет политической воли остановить перемещение людей и разнос инфекции. :)
Гость
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