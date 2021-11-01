За сутки коронавирус был выявлен у 46 детей в Карелии

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией детей в республике увеличилось до 8668.

По данным на 1 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 46 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8668. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 18 маленьких пациентов. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8146.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицировано 297 человек, зарегистрировано три смерти, выздоровел 291 пациент.