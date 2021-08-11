За сутки коронавирус выявлен у 25 несовершеннолетних жителей Карелии

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 5694 ребенка, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 12 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5694. За сутки выявлено 25 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Вылечился от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 21 ребенок. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5162.

По информации Минздрава Карелии, в республиканскую инфекционную больницу доставлены пятеро детей с коронавирусом, трое из которых требуют особого внимания: 10-летний мальчик находится под кислородной маской.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 160 жителей республики, зарегистрирована 1 смерть. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 57872 человека, умерли 745 пациентов.