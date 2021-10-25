За сутки коронавирус выявлен у 37 маленьких жителей Карелии

Общее число несовершеннолетних в Карелии, заразившихся опасным вирусом, составило 8279 человек.

Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, за сутки коронавирус был выявлен у 37 детей в Карелии. При этом сутками ранее, 24 октября, было выявлено 53 заболевшего ребенка.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом детей в республике достигло 8279 человек.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки также 37 детей. Число выздоровевших детей за всем время выросло до 7811.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 321 новый случай заражения, зарегистрированы пять смертей, выздоровели 315 пациентов.