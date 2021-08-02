За сутки коронавирусом заразился 21 ребенок в Карелии, выздоровели четверо

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 3 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5478. За сутки выявлен 21 новый случай COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 4 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4949.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 165 жителей республики, смертей не зарегистрировано. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 56 465 человек, умерли 728 пациентов.