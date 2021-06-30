За сутки общее число заразившихся коронавирусом детей выросло на 17 человек

С начала пандемии общее число детей, заразившихся COVID-19, составило 4748 человек, сообщил на своей странице глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 1 июля, в Карелии зарегистрирован 4748 детей, заразившихся коронавирусом. За сутки коронавирус выявлен у 17 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки трое детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4403.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших — это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 50363 жителя Карелии, 632 из них умерли. Выздоровели 47583 человека.