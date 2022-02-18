890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый небоскреб
18.02.2022 16:17
Крупнейший инвестпроект в лесной промышленности России на миллиарды рублей достался выходцу из Карелии 2
20.02.2022 17:43
Михаил Охлопков: «При появлении симптомов ОРВИ сразу делать тест нерационально» 5
20.02.2022 16:20
Эксперты составили список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике 2
Сегодня 00:08
В Петрозаводске на объекте коммунального хозяйства обнаружили труп мужчины 3
20.02.2022 15:35

За сутки от коронавируса в Карелии выздоровели 233 ребенка

Новости. Общество
09:37, 21 Февраля 2022
фото: © officepracticum.com

Новости партнеров

На данный момент ковидом в республике болеют 450 детей, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 21 февраля зарегистрировано 15560 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 105. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 233 ребенка.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15110 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 1065 инфицированных, выздоровели 989 пациентов, зарегистрирована одна смерть от коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-21 10:35:26
Детям не бывает плохо, не нагнетайте. Переболели и всё.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

Сегодня 09:51
Обществоведение
Собаки vs люди: чья жизнь дороже?
Каждая бродячая собака обходится бюджету в сумму, вдвое больше прожиточного минимума пенсионера, а нападения не прекращаются, и власти Карелии уже заговорили об эвтаназии.
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
«Как ты после этого будешь жить, если не придёшь, не поможешь?» 4
18.02.2022 00:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»