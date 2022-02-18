За сутки от коронавируса в Карелии выздоровели 233 ребенка

На данный момент ковидом в республике болеют 450 детей, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 21 февраля зарегистрировано 15560 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 105. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 233 ребенка.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15110 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии выявлены 1065 инфицированных, выздоровели 989 пациентов, зарегистрирована одна смерть от коронавируса.