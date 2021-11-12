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За сутки от коронавируса в Карелии выздоровели 29 детей

Новости. Общество
10:10, 19 Декабря 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Общее число детей, выздоровевших от коронавируса, в Карелии составило 10609.

По данным на 19 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 15 детей в Карелии. Сутками ранее COVID-19 заразился 12 несовершеннолетних. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10695. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 29 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10609.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 199 инфицированных, выздоровел 201 человек, зарегистрировано три смерти.

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Комментарии

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Местечковый блогер
2021-12-19 11:25:58
Шах и мат злобным нитикам. Шипите и дальше в кустах.
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