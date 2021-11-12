За сутки от коронавируса в Карелии выздоровели 29 детей

Общее число детей, выздоровевших от коронавируса, в Карелии составило 10609.

По данным на 19 декабря, за сутки коронавирус был выявлен у 15 детей в Карелии. Сутками ранее COVID-19 заразился 12 несовершеннолетних. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 10695. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 29 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10609.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 199 инфицированных, выздоровел 201 человек, зарегистрировано три смерти.