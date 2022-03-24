Всего за время пандемии от коронавируса выздоровели 17 064 маленьких пациента, сообщили Глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 22 марта зарегистрировано 17122 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения COVID-19 у детей. Сутками ранее этот показатель составлял 12 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 22 ребенка.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17064 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 103 человека, выздоровели 249 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.