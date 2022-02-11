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За сутки в Карелии 1000 человек заразились коронавирусом, трое умерли

Новости. Общество
09:20, 17 Февраля 2022
фото: © Егор Алеев/ТАСС

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О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 17 февраля в Республике Карелия зарегистрировано 116097 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 15109 детей.

За прошедшие сутки выявлен 1001 инфицированный (124 — дети), из них непривитых — 951 (95%).

В ковидных стационарах получают лечение 1063 пациента, в состоянии средней тяжести — 1000 человек, в тяжёлом — 55 (из них непривитых — 54).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 107564 человека, за последние сутки — 998.

За сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1373 человек.

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