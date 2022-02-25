За сутки в Карелии 105 детей вылечились от коронавируса

За сутки в Карелии выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции среди несовершеннолетних и зарегистрировано 105 выздоровевших детей.

На 26 февраля зарегистрировано 16238 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 27 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 96.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 105 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 15862 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом 652 человека, выздоровели 812 пациентов, зарегистрировано три смерти от COVID-19.