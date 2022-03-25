За сутки в Карелии 12 детей заразились коронавирусом, 6 выздоровели

Всего за время пандемии от коронавируса выздоровели 17 104 маленьких пациента, сообщили глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 29 марта зарегистрировано 17152 ребенка, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19 у детей.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 6 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 17104 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразился коронавирусом еще 81 человек, выздоровели 185 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.