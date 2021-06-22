За сутки в Карелии 126 человек заразились коронавирусом, трое умерли

В Карелии с начала пандемии коронавирусная инфекция выявлена у 49 027 человек, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 23 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 607. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 126 жителей республики, из них 123 непривитых. Заболели — 118, средней тяжести — 61, тяжелых пациентов – 11, крайне тяжелых один.

В больницах с коронавирусом находятся 646 пациентов, включая трех крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49027, в том числе 4580 дети.

За сутки выздоровели еще 76 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 46980 человек.