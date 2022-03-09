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За сутки в Карелии 159 человек заболели коронавирусом, 200 вылечились и трое умерли

Новости. Общество
10:51, 20 Марта 2022
фото: © Максим Шеметов / Reuters

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Глава Минздрава Карелии привел статистику по состоянию с заболеваемостью коронавирусом в республике.

На 20 марта в Карелии зарегистрированы 130178 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17046 детей.

За прошедшие сутки выявлены 159 инфицированных (31 - дети), из них непривитых – 125 (78,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 512 пациентов, в состоянии средней тяжести – 480 человек, в тяжёлом – 27 (из них непривитых - 27).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 123200 человек, за последние сутки – 201.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1439 человек.

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