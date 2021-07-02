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За сутки в Карелии 203 человека заразились коронавирусом и трое ковид-больных умерли

Новости. Общество
10:13, 03 Июля 2021
фото: © Евгений Софийчук/ТАСС

За минувшие сутки выявлено 203 новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии, зарегистрировано три летальных исхода код-больных, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На 3 июля зарегистрировано 203 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Из этих 203 человек 195 не были привиты. Заболевших - 199 пациентов, средней тяжести — 67 и 19 тяжелых, крайне тяжелых, подключенных к аппаратам к ИВЛ – семь пациентов. Общее число инфицированных в Карелии на сегодняшний день составляет 50781 человек.

В ковид-центрах на 3 июля находятся 826 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, трое подключены к инвазивной ИВЛ.
За сутки зарегистрировано три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 639 человек.

Выздоровели за минувшие сутки еще 135 человек. Всего выписанных по выздоровлению 47805 пациентов.

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