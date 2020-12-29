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За сутки в Карелии 21 ребенок заразился коронавирусом

Новости. Общество
09:29, 30 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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За время пандемии в Карелии COVID-19 заразились 2727 детей, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 29 декабря по статистике в Карелии было 27179 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2706 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 30 декабря, – уже 27545 ковидных больных, из которых 2727 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 21 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 366 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 27545 человек. Выздоровели – 20747. Умерли 158 пациентов.

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