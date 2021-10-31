За сутки в Карелии 298 человек заразились коронавирусом, пятеро ковид-больных умерли

Статистику заражений коронавирусом в Карелии дал Минздрав республики.

За минувшие сутки зарегистрировано еще пять летальных исходов от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умерли 982 человека. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирусом инфицировано 298 человек (не были привиты 295), из них заболевших — 290; средней тяжести — 72; тяжелых — 7; крайне тяжелых/ИВЛ — один.

В стационарах находится 939 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 5, из них один на инвазивной ИВЛ.

За сутки выздоровели 283 ковидных больных.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразился 74801 человек. Выздоровел за все время 70441 пациент.