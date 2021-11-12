Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Стало известно, кого не возьмут в новую школу №55 в Петрозаводске 14
12.11.2021 11:15

За сутки в Карелии 333 человека заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:44, 13 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Новости партнеров

Общее число случаев заражения в республике приближается к 80 тысячам, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 13 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 78675 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлено 333 инфицированных, из них непривитых — 323 (97%).

В ковидных стационарах получают лечение 949 пациентов, в состоянии средней тяжести — 883 человека, в тяжёлом — 63 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 74090 человек, за последние сутки — 305.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1033 человека.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-11-13 10:16:32
В Нидерландах 80+% привитых и на 17млн жителей, ежедневно заболевает свыше 15000. Вводится локдаун.
А теперь расскажите о спасении с помощью вакцинации! И покажите эти цифры губернатору (rbc первоисточник)...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
10.11.2021, 10:28
В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+
11.11.2021, 12:59
«Они уходят тихо и смиренно»: В ковидном центре Карелии умерла врач-рентгенолог

Аналитика

12.11.2021 14:20
Капитал
Из расчета средней горимости
В парламенте Карелии подвели итоги сезона лесных пожаров.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 4
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 17
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
12.11.2021 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»