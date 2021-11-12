За сутки в Карелии 333 человека заразились коронавирусом

Общее число случаев заражения в республике приближается к 80 тысячам, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 13 ноября в Республике Карелия зарегистрированы 78675 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлено 333 инфицированных, из них непривитых — 323 (97%).

В ковидных стационарах получают лечение 949 пациентов, в состоянии средней тяжести — 883 человека, в тяжёлом — 63 (все не привиты).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 74090 человек, за последние сутки — 305.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1033 человека.